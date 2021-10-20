Ünlü isim zayıflama sırrını açıkladı: Bebek maması diyeti

NATALIE PORTMAN

"Black Swan" filmi için 44 kiloya kadar düşmek zorunda kalan Natalie Portman, oldukça sert bir diyet uyguladı ve kısa sürede zayıfladı. Peki bu diyetin sırrı neydi? Bu süre boyunca vegan diyet uygulayan güzel oyuncu; tüm hayvansal ürünlerden uzak dururken aynı zamanda günde 1200 kaloriden fazla almamaya dikkat ediyordu. Üstelik yoğun bir fitness programının yanı sıra yarım greyfurt, havuç ve bir avuç bademden ibaret günlük programlar da oluşturuyordu.