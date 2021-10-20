Ünlü isim zayıflama sırrını açıkladı: Bebek maması diyeti
Diyet yapmak sağlıklı kilo vermek olsa da dünyaca ünlü yıldızlar için durum daha farklı olabiliyor. Podyuma çıkmadan önce katı beslenmeyi kesen veya sadece elma sirkesi için ünlüler, beslenmeleriyle olay yaratıyor. Fit kalmak için sert diyetler uygulayanlar uzun vadede bedenlerine büyük zarar veriyor. İşte ünlülerin uyguladığı akıl almaz diyetler...
NATALIE PORTMAN
"Black Swan" filmi için 44 kiloya kadar düşmek zorunda kalan Natalie Portman, oldukça sert bir diyet uyguladı ve kısa sürede zayıfladı. Peki bu diyetin sırrı neydi? Bu süre boyunca vegan diyet uygulayan güzel oyuncu; tüm hayvansal ürünlerden uzak dururken aynı zamanda günde 1200 kaloriden fazla almamaya dikkat ediyordu. Üstelik yoğun bir fitness programının yanı sıra yarım greyfurt, havuç ve bir avuç bademden ibaret günlük programlar da oluşturuyordu.
REESE WHITERSPOON
"Bebek maması" diyeti ile zayıflayan ünlü yıldız, fitness eğitmenin düzenlediği bu program ile kısa sürede kilo verdi. Özellikle doğumdan sonra aldığı kiloları vermek için büyük bir çaba içerisine giren Whiterspoon, tüm gün 14 porsiyon olacak şekilde sebze ağırlıklı bebek maması tüketti. Bu yeme düzeninde sağlıklı bir akşam yemeği tüketmek de listesinde yer alıyordu.
ANNE HATHAWAY
Sefiller filmi için 3 haftada 8 kilo vermek zorunda kalan Anne Hathaway, günde sadece 500 kalori tüketmek zorunda kaldığı sert bir diyet uyguladı. Yalnızca yulaf ezmesi, turp ve humustan oluşan bu diyet sırasında ünlü yıldız, istediği sonuca ulaşsa da bedenini oldukça zorlu bir yolculuğa soktuğunu da inkar etmiyor.
NİCOLE KIDMAN
Doğumdan sonra oldukça sert bir şekilde kilo veren ünlü yıldız; "yumurta diyeti" uyguladı. Tüm öğünlerde yalnızca yumurta yiyerek beklediğinden çok daha hızlı kilo verse de bedeni için oldukça sağlıksız bir yöntem seçtiği de birçok uzman tarafından kabul ediliyor.