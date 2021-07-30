Ünlü isimden ''orman yangını'' manzaralı skandal paylaşım
Ülkemizin bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışması devam ederken, 46 bavulla Amerika'dan Bodrum'a giden Süreyya Yalçın'dan skandal bir paylaşım geldi. Bodrum'da bir otelin yandığı bölgede poz veren sosyetik isme tepki yağdı.
Türkiye'de bazı bölgelerde çıkan yangınları söndürme çalışması devam ederken, Süreyya Yalçın'dan olay bir paylaşım geldi. Bodrum'da bir otelin yandığı bölgede poz veren sosyetik isim, tepki çekti.
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46 bavulla Amerika'dan Bodrum'a giden Süreyya Yalçın'dan tekne pozları geldi.
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500'e yakın mayo ve bikini getirdiği iddia edilen sosyetik güzel, tekne karelerini yayınladı. Yalçın'ın bikinisinin altına çizme giymesi dikkat çekti.
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Yalçın, eşi Ozan Baran'la öpüştüğü kareleri de paylaştı. Dumanların yükseldiği yerden poz veren Yalçın, tepki çekti.
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