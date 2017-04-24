Ünlü isimden tesettürlü paylaşım
Ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik tesettürlü bir paylaşımda bulundu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kendisini gönüllü yardım çalışmalarına adayan oyuncu Gamze Özçelik, sosyal medya hesabında Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.
Tesettürlü fotoğrafını sayfasında paylaşan Özçelik, altına şu notu düştü:
"Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var..."
Gamze Özçelik bu fotoğrafın çok konuşması üzerine bir açıklama yaptı.
Afrikalı çocuklarla birlikte çekilmiş bir karesini paylaşan Özçelik: “Lokumlarım, bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle… Her şey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter” yazdı.