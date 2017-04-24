Ünlü isimden tesettürlü paylaşım

Gamze Özçelik bu fotoğrafın çok konuşması üzerine bir açıklama yaptı.

Afrikalı çocuklarla birlikte çekilmiş bir karesini paylaşan Özçelik: “Lokumlarım, bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış. Yapmayın böyle… Her şey insana dair. Biz yolumuzda samimi olalım bize yeter” yazdı.