Ünlü isimler depremzedeler için yardım hız kesmeden devam ediyor
10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremin ardından ünlü sanatçılar ilk günden beri canla, başla çalışıyor. Depremzedeler için ihtiyaçları karşılamaya çalışırken, bir yandan da listeler paylaşıyorlar.
Aleyna Tilki depremzede çocuklar için oyun alanı yaptırmak ve oyuncak yardımı göndermek istediğini duyurdu. Şarkıcı yayınladığı videoda “Tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Oyuncak ve oyun alanında desteklerinizi direkt bana ya da Ahbap Derneği’ne ulaştırabilirsiniz. Şimdiden yardım edebilen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Eski oyuncu Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile deprem bölgesinde ilk günden beri çalışıyor. Özçelik “Günler geceleri, geceler günleri kovaladı. Yorulduk pes etmedik, korktuk geri dönmedik. Çok zor olsa da kenetlendik. Her şeye rağmen sabreden insanımıza hayran kaldık. Güneşi ve huzuru çok özledik” dedi.
Halil Sezai depremzedelere yardım etmek için Hatay’a koşmuştu. Burada yemek yapan, sokak hayvanlarına mama veren şarkıcı Gaziantep’e geçti. Aynı çalışmalara devam eden Halil Sezai yemek dağıtım noktalarının saat ve adreslerini verip “Dün kadın, çocuk çamaşırı, bebek maması, bebek bezi, ped ve oyuncak dağıtımına çıktık. Bugün Gaziantep’teyiz” dedi.
Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Çağla Altunkaya da deprem bölgesine gitti. Posta yazarı, şef Mehmet Yalçınkaya’nın Kahramanmaraş’ta kurduğu mutfakta çalışan Çağla Altunkaya ne iş olsa koşuyor. Yalçınkaya paylaştığı bu kareye “İki gündür aramızda, köylere ürün dağıtıyor” notunu düştü.