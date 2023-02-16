Ünlü isimler depremzedeler için yardım hız kesmeden devam ediyor

Eski oyuncu Gamze Özçelik kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile deprem bölgesinde ilk günden beri çalışıyor. Özçelik “Günler geceleri, geceler günleri kovaladı. Yorulduk pes etmedik, korktuk geri dönmedik. Çok zor olsa da kenetlendik. Her şeye rağmen sabreden insanımıza hayran kaldık. Güneşi ve huzuru çok özledik” dedi.