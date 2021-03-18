Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları
Magazin dünyasının ünlüleri de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü unutmadı. İşte ünlülerin paylaşımları...
ALİŞAN "Bir destandır Çanakkale… Dönmeyi düşünmediler."
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DEMET AKALIN "Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "
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FAZIL SAY "18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyorum. İzindeyiz."
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ACUN ILICALI "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."
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