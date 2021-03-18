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  4. Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Ünlü isimlerden 18 Mart Çanakkale Zaferi paylaşımları

Magazin dünyasının ünlüleri de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü unutmadı. İşte ünlülerin paylaşımları...

ALİŞAN "Bir destandır Çanakkale… Dönmeyi düşünmediler."

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DEMET AKALIN "Çanakkale Zaferi'nin 106. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun! "

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FAZIL SAY "18 Mart Çanakkale zaferinin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygıyla, şükranla anıyorum. İzindeyiz."

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ACUN ILICALI "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günümüzün 106. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnet ile anıyorum."

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