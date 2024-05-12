Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları

FİLİZ AKIN

Aslında bugün keyfim yok. Kendi de çok güzel bir anne olan bir akrabanın önemli bir sağlık haberiyle ilgili olumlu beklentideyim. Beni anne olarak seçen canım oğluma ve canım kızlarıma çok teşekkür ederim. Bugün Anneler Günü.