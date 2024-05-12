Ünlü isimlerden Anneler Günü paylaşımları
Ünlü isimler, Anneler Günü'nü sosyal medya hesaplarından en anlamlı fotoğraflar ve mesajlarla kutladılar.
HÜLYA KOÇYİĞİT
Bugün, Anneler Günü... Anne; sevginin en saf halini yaşatandır. En iyi arkadaştır, güvendir, merhamettir, kalpten hissedendir, ileriyi görendir. En güzel, en özel limandır, en büyük güçtür.
Bu duyguyu tatma şansı yakalayan, yüreğinde annelik duygusunu taşıyan, kendi doğurmasa da annelik yapan ve evlatlarını kaybetmiş tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyorum. Annesini toprağa vermiş evlatlarımızı ise anne yüreğimle kucaklıyorum.
FİLİZ AKIN
Aslında bugün keyfim yok. Kendi de çok güzel bir anne olan bir akrabanın önemli bir sağlık haberiyle ilgili olumlu beklentideyim. Beni anne olarak seçen canım oğluma ve canım kızlarıma çok teşekkür ederim. Bugün Anneler Günü.
YILMAZ ERDOĞAN
Her cümlesinde bizlere ayrı bir film heyecanı yaşatan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun.
DEMET AKBAĞ
Başta Zübeyde Hanım'ın sonra bu ülkenin şahane evlatlarını yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.