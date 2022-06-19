Ünlü isimlerden duygulandıran Babalar Günü paylaşımları
Televizyon ve sanat dünyasının birbirinden ünlü isimleri, Babalar Günü'nü sosyal medya hesaplarından yayınladıkları anlamlı mesajlar ve paylaştıkları fotoğraflarla kutladı.
"En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum…Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum. Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim." "Hayatlarını yetişmemize adayan, varlıkları ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe hayatlarımıza ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz saygıdeğer babalarımızın ve bizlere babalık yapan güçlü annelerimizin babalar gününü kutluyorum."
ARMAĞAN ÇAĞLAYAN
''Babamın en çok kızdığı şeylerden bir tanesi, ev anahtarını ve nüfus kağıdını kaybetmekti. Bugün evin anahtarını kaybettim. Özür dilerim baba …."
SEREN SERENGİL
"O kadar özlüyorum ve o kadar eksikliğini hissediyorum ki.. Hep babam olsaydı bana kimse bunu yapamazdı diyorum. Müsade etmezdi kimse bunu yapmaya cesaret etmezdi. O kadar çok babam olsaydı ile başlayıp sonunu getiremediğim cümlelerim var ki.. Hele şu aralar.. .. Babam olsaydı hep babam olsaydı...Allah biliyor sen görüyorsun sen beni oradan da korursun ben biliyorum...Çünkü benim babam hepinizi döver.. #ozturkserengil babalar günün kutlu olsun.''
HÜLYA KOÇYİĞİT
''Her çocuğun ilk aşkı babasıdır. Babalar bize hayatı öğreten, koşulsuz şartsız yanı başımızdaki desteklerimizdir. Dert ortağımız, dostumuz, arkadaşımız, sırdaşımız, evlerimizin yıkılmaz direğidir onlar. Canım Selim’cim, canım babam, evlatlarım Ender, Altan ve Kaan başta olmak üzere tüm babaların, babalığı yüreğinde hissedenlerin ve çocuklarına baba olabilmiş annelerin babalar gününü kutlarım.''