Ünlü isimlerden duygulandıran Babalar Günü paylaşımları

"En kıymetlim, her şeyim, birtanecik kızım…Seninle birlikte içimdeki çocuğu yeniden büyüttüğümü, ona sevmeyi yeniden öğrettiğimi, varlığınla yaralarımı her gün biraz daha iyileştirdiğimi, aslında yeniden doğduğumu biliyor muydun? Geçmişin karanlığında kayıp olan ruhumun, ışığı seninle yeniden gördüğünü. Babalık neymiş daha yeni yeni anlıyor ve öğreniyorum…Arada takılıp düştüğümü, hatalar yaptığımı da biliyorum ama her nefesimde daha iyi bir baba olmak için uğraşıyor ve çabalıyorum. Dilerim ki babalığım senin mutlu, özgüvenli, hayallerinin peşinden giden, kendini seven, özgür ruhlu, cesur, güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kalbini, sezgilerini dinlemeyi ihmal etmeyen ama aklını da kullanmasını bilen, sevgi dolu, duyarlı ve de merhametli bir insan olmana aracı olur. Yaşadığım sürece seni koşulsuzca hep çok seveceğim, koruyacağım ve mutluluğun için elimden geleni yapacağım. Babalıkla hayatın gerçek anlamını öğrettiğin için sana teşekkür ederim." "Hayatlarını yetişmemize adayan, varlıkları ile bizlere güç veren, geçmişten geleceğe hayatlarımıza ışık tutan, gölgelerinde güç bulduğumuz saygıdeğer babalarımızın ve bizlere babalık yapan güçlü annelerimizin babalar gününü kutluyorum."