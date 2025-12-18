Ünlü isimlere ikinci dalga operasyon! Şeyma Subaşı, Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Sena Yıldız gözaltına alınırken Şevval Şahin, Şeyma Subaşı, Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ünlüler, saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA/İHA
Haklarında gözaltı kararı verilen Yusuf Güney, Cihan Şensözlü ve Melisa Döngel adreslerinde bulunamadı.
Ayrıca, yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü kişilere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bugün saat 07.00’dan itibaren 7 adreste arama yapıldı.
