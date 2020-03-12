Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasını da vurdu. Cem Yılmaz Avrupa turnesini iptal ettiğini duyurdu. Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, İlker Ayrık, Müjden Gezen ve Ata Demirer'in etkinlikleri de koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Hemen hemen tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs sanat dünyasını da vurmaya devam ediyor.
Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer Corona tehlikesinin ardından Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti.