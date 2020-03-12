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  3. 12 Mart 2020 09:27

Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sanat dünyasını da vurdu. Cem Yılmaz Avrupa turnesini iptal ettiğini duyurdu. Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi, İlker Ayrık, Müjden Gezen ve Ata Demirer'in etkinlikleri de koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler

Hemen hemen tüm dünyada hayatı olumsuz etkileyen Corona virüs sanat dünyasını da vurmaya devam ediyor.

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Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler

Ünlü isimlerin yakın zaman sahneleyeceği etkinlerin iptal duyuruları arka arkaya geliyor.

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Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler

Ajda Pekkan, Aşkın Nur Yengi ve Ata Demirer Corona tehlikesinin ardından Kıbrıs’taki sahne programlarını iptal etti.

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Ünlü isimlere koronavirüs engeli! İşte iptal olan etkinlikler

Tiyatrocu Müjdat Gezen de 16 Mart Pazartesi günü gerçekleşecek olan Müjdat Gezen 60'ncı yıl galasını ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

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