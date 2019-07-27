Doğum gününe ünlü yağdı !
Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’te kutladı. Doğum gününe çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte o geceden fotoğraflar...
Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.
O isimler arasında Acun Ilıcalı, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Ayça Ayşin Turan, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Birkan Sokullu, Miray Daner-Kubilay Aka ve İbrahim Çelikkol da vardı.
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mekandan ayrılırken “Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir partiydi. Ayşe’yi çok seviyoruz, 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz, artık aile gibi olduk” dedi.
Partiye hamile eşi Mihre Mutlu ile katılan İbrahim Çelikkol, “Her şey yolunda. Doğuma az kaldı, bebek de çok sağlıklı” dedi.