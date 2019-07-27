Doğum gününe ünlü yağdı !

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mekandan ayrılırken “Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir partiydi. Ayşe’yi çok seviyoruz, 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz, artık aile gibi olduk” dedi.