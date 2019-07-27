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  3. 27 Temmuz 2019 14:19

Doğum gününe ünlü yağdı !

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’te kutladı. Doğum gününe çok sayıda ünlü isim katıldı. İşte o geceden fotoğraflar...

Doğum gününe ünlü yağdı !

Menajer Ayşe Barım, 50’nci yaşını önceki gece Asmalımescit’teki Soho House’da kutladı. Partiye çok sayıda ünlü isim katıldı.

O isimler arasında Acun Ilıcalı, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Ayça Ayşin Turan, Dolunay Soysert, Ece Sükan, Birkan Sokullu, Miray Daner-Kubilay Aka ve İbrahim Çelikkol da vardı.

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Doğum gününe ünlü yağdı !

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre, Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, mekandan ayrılırken “Uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştik. Çok güzel bir partiydi. Ayşe’yi çok seviyoruz, 2006’dan beri birlikte çalışıyoruz, artık aile gibi olduk” dedi.

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Doğum gününe ünlü yağdı !

Partiye hamile eşi Mihre Mutlu ile katılan İbrahim Çelikkol, “Her şey yolunda. Doğuma az kaldı, bebek de çok sağlıklı” dedi.

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Doğum gününe ünlü yağdı !

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