Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunu müjdelemesi sanat dünyasında da heyecan yarattı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunu müjdelemesi sanat dünyasında da heyecan yarattı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
İBRAHİM TATLISES "Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."