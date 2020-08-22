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  3. 22 Ağustos 2020 16:15

Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunu müjdelemesi sanat dünyasında da heyecan yarattı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. 

Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde tüm Türkiye'nin beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgazın bulunduğunu müjdelemesi sanat dünyasında da heyecan yarattı. Ünlü isimler mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

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Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci

ÖZCAN DENİZ "Büyük heyecan, büyük müjde, büyük gurur."

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Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci

İBRAHİM TATLISES "Vatana ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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Ünlü isimlerin doğalgaz sevinci

BİROL GÜVEN "Karadeniz'de doğal gaz bulunması ülkemizin geleceği için çok önemli bir gelişme. Hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz."

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