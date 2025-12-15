Ünlü isimlerin yılbaşı gecesi kazançları fiyatları dudak uçuklattı
Yeni yılın ilk günü için geri sayım sürerken Türkiye'nin ünlü sanatçılarının yılbaşı programları da, gecelik kazanacak ücretler de belli oldu. İşte Tarkan'dan Sıla'ya, Edis'den Sibel Can'a, Gülşen'den Bülent Ersoy'a kadar ünlü isimlerin yılbaşı gecesi kazançları...
2026 için geri sayım başlarken yeni yıla sahnede girmeye hazırlanan ünlü isimlerin yılbaşı gecesi programları da belli oldu. İşte ünlülerin yılbaşında sadece 1 gece için kazanacağı o dudak uçuklatan ücretler...
1 / 20
ROBER HATEMO: 1 milyon TL (İstanbul)
2 / 20
BERKAY: 2 milyon TL (Antalya)
3 / 20
MERVE ÖZBEY: 2 milyon TL (Ankara)
4 / 20