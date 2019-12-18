Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı
Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Tamara Ecclestone Londra'da bulunan malikanesi soyuldu. Tamara Ecclestone'un evinden 67 milyon dolarlık mücevherlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. .
Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un 35 yaşındaki kızı Tamara Ecclestone'un Londra'nın lüks bir semtinde bulunan malikanesi soyuldu.
Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar Ecclestone'un evinden 67 milyon dolar değerinde mücevherini çalarak kayıplara karıştı.