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TÜRK SİNEMASININ ÖNEMLİ İSMİ HAYATINI KAYBETTİ
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  3. 18 Aralık 2019 12:10

Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Dünyanın en zengin kadınlarından biri olan Tamara Ecclestone Londra'da bulunan malikanesi soyuldu. Tamara Ecclestone'un evinden 67 milyon dolarlık mücevherlerini çalan hırsızlar kayıplara karıştı. .

Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Dünyanın en zengin kadınlarından biri, hiç beklemediği bir anda soyuldu.

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Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un 35 yaşındaki kızı Tamara Ecclestone'un Londra'nın lüks bir semtinde bulunan malikanesi soyuldu.

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Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlar Ecclestone'un evinden 67 milyon dolar değerinde mücevherini çalarak kayıplara karıştı.

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Ünlü ismin 67 milyon dolarlık mücevheri çalındı

Olay, Tamara Ecclestone, kocası Jay Ruthland ve kızı Sophia ile birlikte tatildeyken meydana geldi.

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