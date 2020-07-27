Ünlü kadınlar şiddete karşı!
Son dönemde kadına şiddet olayların artmasından sonra ünlü kadın simalar, Instagram’dan bir akım başlattı “Challenge Accepted” ana hashtag’iyle başlayan hareket Türkiye’de de kısa sürede yayıldı. Pek çok ünlü ismin destek verdiği harekette kadınlar şiddet, taciz ve eşitsizliğe karşı seslerini yükseltiyor
Hazal Kaya, Sıla, Sibel Can, Selma Ergeç, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Begüm Kütük, Demet Şener ve Seda Sayan gibi yüzlerce isim paylaşım yaptı.
Birbirilerine destek olan kadınlar, “Biz güçlüyüz” yazarak, şiddetin bitmesini istedi. İşte ünlü isimlerin o paylaşımları...