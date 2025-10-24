Ünlü komedyen Şahan Gökbakar Türkiye'yi terk etti
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çocukları Deniz Efe ve Ela'nın eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşındı.
Kaynak: SnobMagazin
45 yaşındaki ünlü komedyen Şahan Gökbakar, çocuklarının eğitimi için Türkiye'yi terk etti.
Çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için eşi Selin Gökbakar ile geçtiğimiz aylarda İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden Gökbakar, çocuklarını burada bir okula kaydettirdi.
SnobMagazin'in haberine göre, radikal bir karar alarak tamamen İngiltere'ye yerleşen ve bu süreçte ailesinin yanında olmak isteyen Gökbakar, Türkiye'ye yalnızca projelerini sürdürmek için belirli aralıklarla uğrayacak.
Başta 'Recep İvedik' serisi olmak üzere birçok fenomen projeye imza atan komedyen, senaryo çalışmalarına da devam ediyor.
