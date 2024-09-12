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  4. Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü

Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü

Dünyaca ünlü süper model Kate Moss’un kendisi gibi modellik yapan kardeşi Lottie Moss kullandığı zayıflama ilacı yüzünden hastanelik olduğunu açıkladı.

Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü - Resim: 1

26 yaşındaki model, iki hafta boyunca yüksek dozda kilo verme ilacı kullandıktan sonra hastaneye acil olarak kaldırıldığı sırada nöbet geçirdi ve şiddetli bir şekilde hastalandı.

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Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü - Resim: 2

Ozempic'i kullanmayı düşünenlere bir uyarı niteliğindeki deneyimlerini anlatan Moss, ilacı ciddi anlamda "tehlikeli" olarak niteledi.

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Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü - Resim: 3

100 KİLODAN FAZLA OLAN KİŞİLERE YÖNELİKMİŞ 
Moss, sağlık görevlileri tarafından muayene edildikten sonra bacağına enjekte ettiği Ozempic dozunun, kendisi 50'li kilolarda olmasına rağmen en az 100 kilo olan birine verilmesi gerektiğini öğrendi.

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Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü - Resim: 4

"Dream On" adlı podcast'inde konuşan model, "Keşke almadan önce bilseydim dediğim küçük şeyler bunlar. Ama aldım, bacağıma enjekte ettim ve bu hayatımda verdiğim en kötü karardı. Bu herkes için bir uyarı. 

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