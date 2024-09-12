Ünlü manken meşhur zayıflama ilacı yüzünden ölümden döndü
Dünyaca ünlü süper model Kate Moss’un kendisi gibi modellik yapan kardeşi Lottie Moss kullandığı zayıflama ilacı yüzünden hastanelik olduğunu açıkladı.
26 yaşındaki model, iki hafta boyunca yüksek dozda kilo verme ilacı kullandıktan sonra hastaneye acil olarak kaldırıldığı sırada nöbet geçirdi ve şiddetli bir şekilde hastalandı.
Ozempic'i kullanmayı düşünenlere bir uyarı niteliğindeki deneyimlerini anlatan Moss, ilacı ciddi anlamda "tehlikeli" olarak niteledi.
100 KİLODAN FAZLA OLAN KİŞİLERE YÖNELİKMİŞ
Moss, sağlık görevlileri tarafından muayene edildikten sonra bacağına enjekte ettiği Ozempic dozunun, kendisi 50'li kilolarda olmasına rağmen en az 100 kilo olan birine verilmesi gerektiğini öğrendi.
"Dream On" adlı podcast'inde konuşan model, "Keşke almadan önce bilseydim dediğim küçük şeyler bunlar. Ama aldım, bacağıma enjekte ettim ve bu hayatımda verdiğim en kötü karardı. Bu herkes için bir uyarı.