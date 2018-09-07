Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisini ilk duyan herkes çok şaşırmıştı. Reklam dendi, uzun sürmez dendi ama onlar aşklarının gerçek olduğunu her fırsatta gösterdi. Şimdi yeniden şaşırmaya hazır olun; çünkü dünyaca ünlü bir model yengemiz daha oldu!