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  3. 07 Eylül 2018 20:28

Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Oyuncu Ümit Kandarcılar, İspanyol model Alba Clave ile aşk yaşıyor.

Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Oyuncu Ümit Kantarcılar, İspanyol model Alba Clave'yle aşk yaşıyor. Evlenmeyi planlayan çift bundan sonra Barcelona ve İstanbul'a gidip gelecek

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Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisini ilk duyan herkes çok şaşırmıştı. Reklam dendi, uzun sürmez dendi ama onlar aşklarının gerçek olduğunu her fırsatta gösterdi. Şimdi yeniden şaşırmaya hazır olun; çünkü dünyaca ünlü bir model yengemiz daha oldu!

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Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, Ümit Kantarcılar, Gamze Topuz'dan boşandıktan 2.5 yıl sonra gönlünü İspanyol model Alba Clave'ye kaptırdı.

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Ünlü manken ''Yenge'' oldu

Oyuncunun, yedi yıl önce bilinmeyen numaraların reklam yüzü olan modelle, dört aydır birlikte olduğu öğrenildi.

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