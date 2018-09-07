Ünlü manken ''Yenge'' oldu
Oyuncu Ümit Kandarcılar, İspanyol model Alba Clave ile aşk yaşıyor.
Oyuncu Ümit Kantarcılar, İspanyol model Alba Clave'yle aşk yaşıyor. Evlenmeyi planlayan çift bundan sonra Barcelona ve İstanbul'a gidip gelecek
Metin Hara ile Adriana Lima ilişkisini ilk duyan herkes çok şaşırmıştı. Reklam dendi, uzun sürmez dendi ama onlar aşklarının gerçek olduğunu her fırsatta gösterdi. Şimdi yeniden şaşırmaya hazır olun; çünkü dünyaca ünlü bir model yengemiz daha oldu!
Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre, Ümit Kantarcılar, Gamze Topuz'dan boşandıktan 2.5 yıl sonra gönlünü İspanyol model Alba Clave'ye kaptırdı.