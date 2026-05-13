Ünlü modacı Cemil İpekçi'den şaşırtan vasiyet: ''Üzerime maşlah geçirsinler''
Ünlü modacı Cemil İpekçi, katıldığı söyleşide vasiyetini açıkladı. Cenazesinde dini tören yapılmasını istemediğini belirten İpekçi, ''Gül yağları ile yıkanıp üzerime maşlah geçirsinler'' dedi.
Türk modasına yön veren isimlerden Cemil İpekçi, Bodrum’da düzenlenen bir söyleşide hayatına ve geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Her zaman özgün duruşuyla tanınan usta modacı, vasiyetini de açıkladı.
"Gül yağlarıyla yıkayıp üzerime maşlah geçirsinler"
Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre, alışılmışın dışında bir tören arzuladığını belirten İpekçi, cenazesinde dini bir tören istemediğini vurguladı. Ünlü modacı, son yolculuğuna dair isteğini şu sözlerle dile getirdi: "Gül yağları ile yıkanıp üzerime maşlah geçirsinler."
İpekçi, ayrıca Bodrum’daki evinin kendisinden sonra bir müze ve atölye olarak değerlendirilmesini istediğini belirtti.
Maşlah nedir?
İpekçi’nin vasiyetinde geçen "maşlah", Osmanlı döneminden günümüze taşınan ikonik bir parçayı temsil ediyor. Bol, uzun ve pelerin benzeri bu kıyafet; geçmişte saygın kişiler ve toplum önderleri tarafından tercih ediliyordu.