Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti
Türk modasının ünlü terzilerinden Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve ''Terzi Yamağı'' Barbaros Şansal (1990 -2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.
“Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.
5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.
15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.