Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.

