  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Eylül 2020 15:33

Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

Türk modasının ünlü terzilerinden Yıldırım Mayruk (1960-2020) ve ''Terzi Yamağı'' Barbaros Şansal (1990 -2020), tarihi Fişekhane’de gerçekleşen jübileyle meslek hayatlarına veda ettiler.

Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

“Yıldırım Mayruk jübile” koleksiyonu arşivden 1000’den fazla elbise içinden 1960’dan günümüze Yıldırım Mayruk retrospektifinde kostümlerle oluşturulan 200 köstüm 200 manken tarafından tanıtıldı.

1/ 7
Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

5 bölümden oluşan 60 dakikalık sunumda, tayyör ve mantodan, işleme ve drape gece kostümlerine, gelinliklere uzanan bir anlatım gerçekleştirilerek Türk moda tarihine yazılacak bir jübileye imza atıldı.

2/ 7
Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

15 Milyon TL değerindeki Yıldırım Mayruk Jübile Koleksiyonu’nda kullanılan kumaş, malzeme ve aksesuarlar dünyanın en seçkin markaları tarafından Yıldırım Mayruk için üretildi. 1500 saat el işçiliğiyle işlenen kostümlerin eşsizliğindeki tasarım gücü tüm zamanların en iyisi olma iddiasını fazlasıyla ortaya koydu.

3/ 7
Yıldırım Mayruk meslek hayatına veda etti

Yıldırım Mayruk jübile defilesinde sırasıyla Ahu Yağtuğ, Arzum Onan, Çağla Şikel, Canan Mutluer, Duygu Ulaş, Ebru Güzel, Ebru Ürün, Ece Gürsel, Ece Pirim, Emel Yıldırım, İvana Sert, Özlem Yıldız, Pınar Tezcan, Sema Şimşek, Şenay Akay, Tuğçe Sarıkaya ve Türkan Şoray podyuma çıktı.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM