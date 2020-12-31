Ünlü modacıya şok suçlama: ''İçkilerine ilaç katıp taciz etti''

KİM OLDUĞUNU BİR TAKİPÇİSİ SÖYLEDİ



Fakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.

