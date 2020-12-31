Ünlü modacıya şok suçlama: ''İçkilerine ilaç katıp taciz etti''
Ünlü moda tasarımcısı Alexander Wang, birlikte çalıştığı ya da çeşitli etkinliklerde tanıştığı erkeklere ve trans bireylere tacizle suçlanıyor.
37 yaşındaki Amerikalı tasarımcı Alexander Wang, cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Her şeyin fitilini ateşleyen ise sosyal medyada yapılan paylaşımlar oldu. Bazıları isimlerini açıkça belli eden bazıları da isimsiz paylaşımlarda birçok kişi Wang'ın cinsel tacizine uğradığını ileri sürdü.
Instagram'da yer alan moda içerikli hesaplar S--- Model Management ve Diet Prada adlı hesaplardan yapılan isimsiz paylaşımlarda Wang'a yönelik suçlamalar yer aldı. Kimliğini açıkça gözler önüne seren model Owen Mooney, yaşadığını deneyimi anlattı ve bunun başkalarına da yaşadıkları benzer tecrübeleri paylaşmak için cesaret verdiğini ileri sürdü.
'BAŞIMI BİR ÇEVİRDİM, ONU GÖRDÜM'
Owen Mooney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alexander Wang ile karşılaşmasını anlattı. Mooney, ünlü modacı ile 2017 yılında New York'ta kalabalık bir gece kulübünde karşılaştığını söyledi. Owen Mooney, önce kalabalıkta birisi tarafından elle taciz edildiğini ve bu yüzden şok geçirdiğini ileri sürdü. Bunu kimin yaptığını görmek için başını sol tarafa çevirdiğinde de Alexander Wang'ı gördüğünü anlattı. Bu durumun şaşkınlığını artırdığını da belirtti Mooney.
KİM OLDUĞUNU BİR TAKİPÇİSİ SÖYLEDİ
Fakat Mooney, ilk paylaşımında Alexander Wang'ın adını vermedi. Sadece "ünlü bir tasarımcı" diye söz etti. Ancak onun bu paylaşımına gelen bir yorum bu kişinin Wang olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine Owen Mooney de " Bu yorum beni gerçekten şaşırttı" diyerek o kişinin gerçekten Alexander Wang olduğunu belirtti. Mooney, Wang'ın benzer şekilde davrandığı çok sayıda kişi olduğunu da ekleyerek "Bu durumda artık onun açığa çıkarılması gerekiyordu" diye sözlerini sürdürdü.