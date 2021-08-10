Ünlü model Cara Delevingne, cinsel organını satışa çıkardı
Ünlü model Cara Delevingne, cinsel organını dijital ortamda satışa çıkardı. Güzel modelin bu kararı ailesiyle arasının açılmasına sebep oldu.
İngiltere'de tanınmış bir ailenin kızı olan ve bilindik markalara mankenlik yapan 28 yaşındaki Cara Delevingne'nin koronavirüs sürecinde geliri yetersiz kişiler ve kadınlara destek olmak amacıyla başlatılan "dijital sertifika" kampanyasına katılan ünlü manken, cinsel organını dijital ortamda satışa çıkardı. Genç ismin bu adımı, ailesi tarafından kızgınlıkla karşılandı.
BİR SÜREDİR KONUŞMUYORLAR
İngiliz basınında yer alan habere göre; Cara Delevingne'in cinsel organını dijital ortamda satışa çıkarmasının ardından annesi Pandora Delevingne ve babası Charles Delevingne'yi sinirlendi. Öfkeli anne ve baba, kendilerini dinlemeyen kızlarıyla uzun süredir konuşmuyor.
"BANA KARIŞMAYA HAKLARI YOK"
Cara Delevingne'in yakın çevresine, "Ailemin bana karışmayı hakkı yok. Kendi kararlarımı verebilecek bir yaştayım" dediği ve bir süre daha anne ve babasına mesafeli olacağı iddia edildi.
Cara Delevingne, geçtiğimiz yıllarda cinsel içerik oyuncakları tasarımı ve satışına başlamıştı. Cinsel içerikli oyuncakları işini ek işi olarak gördüğünü dile getiren ünlü model, bu işi çok sevdiğini söylemişti.