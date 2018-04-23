Ünlü model güneş depoladı
Brezilyalı model Alessandro Ambrosio, sosyal medya hesabından güneşlenirken fotoğraf paylaştı.
Brezilyalı model çekilen Alessandro Ambrosio, instagram hesabından güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.
10 yıldır birlikte olduğu iş adamı sevgilisi Jamie Mazur'dan ayrılan Alessandro Ambrosio, bekâr hayatına hızlı bir dönüş yaptı.
Coachella festivalinde arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren 37 yaşındaki model, ABD Los Angeles'taki günlerini güneş ve denizin tadını çıkararak geçiriyor.