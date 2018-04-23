Advertisement Advertisement
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Nisan 2018 22:57

Ünlü model güneş depoladı

Brezilyalı model Alessandro Ambrosio, sosyal medya hesabından güneşlenirken fotoğraf paylaştı.

Ünlü model güneş depoladı

Brezilyalı model çekilen Alessandro Ambrosio, instagram hesabından güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

1/ 15
Ünlü model güneş depoladı

10 yıldır birlikte olduğu iş adamı sevgilisi Jamie Mazur'dan ayrılan Alessandro Ambrosio, bekâr hayatına hızlı bir dönüş yaptı.

2/ 15
Ünlü model güneş depoladı

Coachella festivalinde arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçiren 37 yaşındaki model, ABD Los Angeles'taki günlerini güneş ve denizin tadını çıkararak geçiriyor.

3/ 15
Ünlü model güneş depoladı

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM