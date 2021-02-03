Kate Upton iç çamaşırlı pozlarıyla Instagram'ı yaktı!

Bir İtalyan iç giyim markasına modellik yapan Kate Upton, çekim sırasında aldığı fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden hayranları ile paylaştı. Çiçek desenli iç çamaşırlı fotoğraflarıyla güzelliğinden ve eski formundan hiçbir şey kaybetmediği görülen güzel model, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.