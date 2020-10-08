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  3. 08 Ekim 2020 10:42

Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan ilişkisinin nasıl kâbusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.

Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Belçikalı model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.

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Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Belçika’nın Lier kentinde yaşayan model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin “Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde” sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.

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Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Rochus, eski erkek arkadaşıyla iki yıl önce tatilde tanıştığını, ‘ilk görüşte aşık’ olduğunu ve ‘hemen birlikte yaşamaya başladıklarını’ söyledi.

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Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi

Zaman ilerledikçe sevgilisinin kendisine şiddet uygulamaya başladığını belirten Rochus, 18 aylık ilişkinin sonunda çareyi polise başvurmakta bulduğunu belirtti.

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