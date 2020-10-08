Ünlü model uğradığı şiddeti fotoğraflarla belgeledi
Belçikalı model Anthonia Rochus, sevgilisinden gördüğü şiddeti fotoğraflayarak,18 ay önce başlayan ilişkisinin nasıl kâbusa dönüştüğünü sosyal medyadan anlattı.
Belçikalı model Anthonia Rochus (21), sosyal medya hesabından erkek arkadaşının kendisine uyguladığı şiddet ve tacizi günü gününe çekilmiş fotoğraflarla yayınladı.
Belçika’nın Lier kentinde yaşayan model, gördüğü şiddeti fotoğraflarla belgeledi. Rochus, 18 aylık ilişkisine ilişkin “Her şeyin başladığı yerde, her şeyin bittiği yerde” sözleriyle sosyal medyadan paylaştı.
Rochus, eski erkek arkadaşıyla iki yıl önce tatilde tanıştığını, ‘ilk görüşte aşık’ olduğunu ve ‘hemen birlikte yaşamaya başladıklarını’ söyledi.