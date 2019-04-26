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  3. 26 Nisan 2019 14:45

Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü model Stefanie Sherk evinde ölü bulundu. Cyber, Garez gibi filmlerle de tanınan model ve oyuncunun intihar sonucu öldüğü duyuruldu. .

Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu

Kanadalı model ve oyuncu Stefanie Sherk evindeki yüzme havuzunda ölü bulundu.

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Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu

Sherk'in cansız bedenini Weeds, The Bridge, Alien, The Hateful Eight, The Nun gibi ünlü filmlerle tanınan kocası Demián Bichir buldu. Ünlü oyuncu ve modelin en son alışveriş yapmak için market alışverişinden döndüğünü sırada görüldüğü belirtildi.

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Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu

Polis, oyuncunun kocası Bichir'in evlerindeki havuzda eşinin cansız bedenini bulduğunu ve kurtarmaya çalıştığını ifade etti.

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Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu

Kısa süre sonra ilk yardım ekiplerinin eve gelip Sherk'i kurtarmak istediği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

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