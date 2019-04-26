Ünlü model ve oyuncu Stefanie Sherk evinde ölü bulundu
Dünyaca ünlü model Stefanie Sherk evinde ölü bulundu. Cyber, Garez gibi filmlerle de tanınan model ve oyuncunun intihar sonucu öldüğü duyuruldu. .
Sherk'in cansız bedenini Weeds, The Bridge, Alien, The Hateful Eight, The Nun gibi ünlü filmlerle tanınan kocası Demián Bichir buldu. Ünlü oyuncu ve modelin en son alışveriş yapmak için market alışverişinden döndüğünü sırada görüldüğü belirtildi.
Polis, oyuncunun kocası Bichir'in evlerindeki havuzda eşinin cansız bedenini bulduğunu ve kurtarmaya çalıştığını ifade etti.