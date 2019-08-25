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  3. 25 Ağustos 2019 15:49

Ünlü modelden çıplak poz !

Mutlu evliliğin sırrının ''Cinsel ilişki'' olduğunu söyleyen dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, sosyal medyada paylaştığı cesur pozuyla adından söz ettirdi.

Ünlü modelden çıplak poz !

Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, çarpıcı açıklamaları ve cesur fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

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Ünlü modelden çıplak poz !

Yönetmen Justin Ervin ile 9 yıldır evli olan ve geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran güzel model, aynı zamanda kadınların bedenleriyle barışmaları gerektiğini öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden...

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Ünlü modelden çıplak poz !

Yaklaşık bir hafta önce paylaştığı çıplak fotoğrafla çok konuşulan Graham, kimi tarafından sert bir dille eleştirilmiş, kimi tarafından ise hamilelik döneminde bedeninde oluşan çatlaklar ve kiloları sergilemekten çekinmediği için takdir edilmişti.

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Ünlü modelden çıplak poz !

Amerikalı model, henüz paylaştığı çıplak fotoğrafın etkisi geçmemişken, Instagram hesabından yeni bir çıplak fotoğraf daha paylaştı. Graham'ın bu fotoğrafına, ''Güçlü anne'' ve ''Cesur kadın'' gibi birçok yorum yapıldı.

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