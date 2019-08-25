Ünlü modelden çıplak poz !
Mutlu evliliğin sırrının ''Cinsel ilişki'' olduğunu söyleyen dünyanın ilk büyük beden modeli Ashley Graham, sosyal medyada paylaştığı cesur pozuyla adından söz ettirdi.
Dünyanın ilk büyük beden modeli olan Ashley Graham, çarpıcı açıklamaları ve cesur fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmüyor.
Yönetmen Justin Ervin ile 9 yıldır evli olan ve geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran güzel model, aynı zamanda kadınların bedenleriyle barışmaları gerektiğini öğütleyen beden olumlama hareketinin öncülerinden...
Yaklaşık bir hafta önce paylaştığı çıplak fotoğrafla çok konuşulan Graham, kimi tarafından sert bir dille eleştirilmiş, kimi tarafından ise hamilelik döneminde bedeninde oluşan çatlaklar ve kiloları sergilemekten çekinmediği için takdir edilmişti.