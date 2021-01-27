İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi
İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe (31), 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etti.
İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.
Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.
Genç şarkıcı fotoğrafçının kendisine yaklaştığı sırada tepki göstermesi üzerine fotoğrafçının böyle bir tepki beklemediği için donduğunu ifade etti.