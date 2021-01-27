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  3. 27 Ocak 2021 10:36

İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe (31), 19 yaşındayken bir fotoğraf çekimi sırasında fotoğrafçının cinsel organını göstererek kendisini taciz ettiğini itiraf etti.

İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

İngiliz şarkıcı ve model Daisy Lowe kariyerinin başında yaşadığı tacizi anlattı. Daisy, 19 yaşındayken çekim için fotoğrafçısının evine gitti.

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İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

Eşi mutfakta akşam yemeği yaptığı sırada fotoğrafçının kendisine çekimlere yatak odasında devam edeceklerini söyleyip kendisini yatak odasına götürdüğünü söyleyen Daisy, yatak odasında poz için uzandığı sırada fotoğrafçının iç çamaşırını çıkarıp cinsel organının kendisine gösterdiğini söyledi.

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İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

Genç şarkıcı fotoğrafçının kendisine yaklaştığı sırada tepki göstermesi üzerine fotoğrafçının böyle bir tepki beklemediği için donduğunu ifade etti.

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İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

Daisy, odadan çıktıklarını ve mutfağa gidip eşinin yaptığı yemeği beraber yediklerini, evliliklerine zarar gelememesi için adamın eşine hiçbir şey belli etmediğini ama evden çıktıktan sonra bir daha fotoğrafçı ile çalışmadığını söyledi.

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