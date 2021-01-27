İngiliz modelden taciz itirafı: Cinsel organını gösterdi

Daisy, odadan çıktıklarını ve mutfağa gidip eşinin yaptığı yemeği beraber yediklerini, evliliklerine zarar gelememesi için adamın eşine hiçbir şey belli etmediğini ama evden çıktıktan sonra bir daha fotoğrafçı ile çalışmadığını söyledi.