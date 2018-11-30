Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...
28 yaşındaki Playboy modeli Hayley Bray, tatil için gittiği otelin çamaşırhanesinde elbiselerini kurutma makinesinden çıkarırken tacize uğradı.
28 yaşındaki Playboy modeli Hayley Bray, tatil için gittiği otelin çamaşırhanesinde elbiselerini kurutma makinesinden çıkarırken tacize uğradı.
28 yaşındaki İngiliz model Hayley Bray, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tatil için bulunduğu otelin çamaşırhanesinde elbiseleri kurutma makinesinden çıkardığı sırada çamaşırhaneye giren bir adam tarafından tacize uğradı.
Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde adam, sakin bir şekilde içeri girip modeli taciz etti. Bray ise adama tepki gösterince adam olay yerinden uzaklaştı.