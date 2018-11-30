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  3. 30 Kasım 2018 12:14

Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...

28 yaşındaki Playboy modeli Hayley Bray, tatil için gittiği otelin çamaşırhanesinde elbiselerini kurutma makinesinden çıkarırken tacize uğradı.

Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...

28 yaşındaki Playboy modeli Hayley Bray, tatil için gittiği otelin çamaşırhanesinde elbiselerini kurutma makinesinden çıkarırken tacize uğradı.

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Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...

28 yaşındaki İngiliz model Hayley Bray, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tatil için bulunduğu otelin çamaşırhanesinde elbiseleri kurutma makinesinden çıkardığı sırada çamaşırhaneye giren bir adam tarafından tacize uğradı.

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Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde adam, sakin bir şekilde içeri girip modeli taciz etti. Bray ise adama tepki gösterince adam olay yerinden uzaklaştı.

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Ünlü modele taciz kamerada ! Arkasından geçerken...

Bray, yaşadığı taciz olayı hakkında bilgi vererek, "Sabah uyanır uyanmaz elbiselerimi makineden çıkarmak için pijama ile çamaşırhaneye indim.10 dakika önce otelin otoparkında gördüğümü tahmin ettiğim adam, çamaşırhaneye girince göz göze geldik.

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