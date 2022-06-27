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  4. Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı

Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı

Model Megan Milan'ın yavru fil ile oynadığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı - Resim: 1

Model Megan Milan, Tayland'ın Chiang Mai kentinde hayvan bakım merkezini ziyaret etti. Burada üç haftalık bir yavru fili sevmeye çalışan Milan zor anlar yaşadı. 

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Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı - Resim: 2

Oyun oynamayan isteyen yavru filin hışmına uğrayan genç model, bir anda kendini yerde buldu. Filden kaçmak isteyen Milan yere düşerken yavru fil oyun oynadıklarını düşünerek modelin üzerine atladı.

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Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı - Resim: 3

Fil ile oynarken eteği yırtılan Milan, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

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Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı - Resim: 4

Sosyal medyada viral olan video, 12 milyon izlenmeye ulaştı.

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