Ünlü modelin yavru fil ile imtihanı! Üstüne atlayıp eteğini yırttı
Model Megan Milan'ın yavru fil ile oynadığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Model Megan Milan, Tayland'ın Chiang Mai kentinde hayvan bakım merkezini ziyaret etti. Burada üç haftalık bir yavru fili sevmeye çalışan Milan zor anlar yaşadı.
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Oyun oynamayan isteyen yavru filin hışmına uğrayan genç model, bir anda kendini yerde buldu. Filden kaçmak isteyen Milan yere düşerken yavru fil oyun oynadıklarını düşünerek modelin üzerine atladı.
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Fil ile oynarken eteği yırtılan Milan, o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sosyal medyada viral olan video, 12 milyon izlenmeye ulaştı.
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