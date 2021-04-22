Ünlü müzisyen, sosyal medya hesabından trans olduğunu açıkladı
Müzisyen Ezra Furman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada trans olduğunu ve bir çocuğunun bulunduğunu dile getirdi.
Instagram'da uzun bir yazı paylaşan Ezra, yazısında çocukları ve cinsiyetleri hakkında açıklama yapmadığını, transların da çocuk sahibi olabileceklerini söyledi.
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Daha önce ikili cinsiyet rejiminin sunduğu kadın ve erkek kategorilerinin içinde non-binary olarak kendini tanımlayan ve kadın kelimesini kullanmak konusunda tereddüt eden Ezra, artık kadın olduğunu kabul etme noktasına geldiğini söyledi.
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Şarkıcı ve söz yazarı olan Ezra, Netflix dizisi olan Sex Education'da bir kaç bölümde rol almasından sonra şarkıları çok daha büyük kitlelere ulaşmıştı.
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Ezra, toplumun kendisini yargılamaktan ve herkesin işine karışacağından koktuğu için çocuk sahibi olduğunu açıklamadığını söyledi.
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