Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi!
İbo Show ile tanınan ünlü oryantal Didem Kınalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.
Türkiye'nin yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan İbo Show'la tanıdığı ünlü oryantal Didem Kınalı'dan bu sefer üzücü bir haber geldi.
1 / 7
Bir dönem İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a oryantal danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla sevenlerinden destek istedi.
2 / 7
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavi süreci devam eden annesinin durumunun ağırlaşması üzerine, sanatçı konuyu takipçileriyle paylaştı.
3 / 7
Böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören annesinin yeniden yoğun bakıma alındığını açıklayan Didem Kınalı, yaptığı paylaşımda, "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
4 / 7