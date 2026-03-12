  1. Anasayfa
  4. Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi!

İbo Show ile tanınan ünlü oryantal Didem Kınalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü.

Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi! - Resim: 1

Türkiye'nin yıllar önce televizyon ekranlarında yayınlanan İbo Show'la tanıdığı ünlü oryantal Didem Kınalı'dan bu sefer üzücü bir haber geldi.

Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi! - Resim: 2

Bir dönem İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'a oryantal danslarıyla damgasını vuran Didem Kınalı sosyal medya üzerinden paylaştığı duygusal mesajla sevenlerinden destek istedi. 

Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi! - Resim: 3

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan ve tedavi süreci devam eden annesinin durumunun ağırlaşması üzerine, sanatçı konuyu takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oryantal Didem'den üzücü haber: Sosyal medyadan dua istedi! - Resim: 4

Böbrek yetmezliği tanısıyla tedavi gören annesinin yeniden yoğun bakıma alındığını açıklayan Didem Kınalı, yaptığı paylaşımda, "Canımın içi annemi böbrek yetmezliğinden yoğun bakıma yatırdık yine. Dualarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

