Ünlü oyuncu 150 milyon dolarlık tatilde genç sevgilisiyle aşka geldi

Arjantin doğumlu bir Amerikalı olan Morrone kariyerine önce modellikle başladı, ardından oyunculuğa geçti. Annesi oyuncu Lucila Polak ile babası model Máximo Morrone, 2006’da boşandı. Annesi Polak, aktör Al Pacino ile uzun süreli bir ilişki yaşadı ama evlenmedi. Morrone hala Pacino’dan üvey babası olarak söz ediyor.