Ünlü oyuncu Alicia Witt'in anne ve babası ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ NET DEĞİL

Worcester Telegram and Gazette adlı yerel gazeteye göre polis, Witt çiftinin ölüm nedenini henüz net olarak açıklamadı. Ama ölümün şüpheli görülmediği belirtildi. Gazetenin haberinde Robert ve Diane Witt'in evlerinde portatif ısıtıcı kullandıkları ileri sürüldü. Ancak polis evde yaptığı incelemede çiftin karbon monoksit zehirlenmesinden öldüğüne dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

KOMŞUNUN İFADESİ

Witt çiftinin bir komşusu, Robert ile Diane'in çok nadir dışarı çıktıklarını ve bir süredir bir hastalıkları olabileceğini ileri sürdü. Aynı komşu bahçe işleri konusunda çifte yardım teklif ettiklerini ancak Witt çiftinin bu öneriyi geri çevirdiğini de ekledi.