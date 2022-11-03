Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı
Başarılı oyuncu Aslı Enver, InStyle dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
InStyle dergisine röportaj veren Aslı Enver, "Senaryo okumak benim için bir çile" deyip hastalığını açıkladı.
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"Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." diyen Aslı Enver disleksi rahatsızlığında muzdarip.
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Disleksi hastalığı yani öğrenme güçlüğü hastalığı olan Aslı Enver, birinden yardım almadan senaryo ezberlemediğini söyledi.
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Aslı Enver'in röportajda verdiği diğer açıklamaları ise şöyle:
"Haksızlığa ve yavaşlığa tahammül edemem. Yavaşlık benim içime reçel döküyor! ‘Ayyy hadi bir sürü şey kaçırdık’ diyorum. Gereksiz yere suçlanmak da sabrımı taşırır."
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