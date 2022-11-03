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Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı

Başarılı oyuncu Aslı Enver, InStyle dergisine verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı - Resim: 1

InStyle dergisine röportaj veren Aslı Enver, "Senaryo okumak benim için bir çile" deyip hastalığını açıkladı. 

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Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı - Resim: 2

"Bir kişinin bir saatte okuyacağı senaryoyu ben bir günde okuyorum ya da birilerine 'Ne olur bana bunu okur musun?' diye yalvarıyorum. Zor ama alıştım bu duruma." diyen Aslı Enver disleksi rahatsızlığında muzdarip. 

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Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı - Resim: 3

Disleksi hastalığı yani öğrenme güçlüğü hastalığı olan Aslı Enver, birinden yardım almadan senaryo ezberlemediğini söyledi. 

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Ünlü oyuncu Aslı Enver hiç bilinmeyen hastalığını açıkladı - Resim: 4

Aslı Enver'in röportajda verdiği diğer açıklamaları ise şöyle: 

"Haksızlığa ve yavaşlığa tahammül edemem. Yavaşlık benim içime reçel döküyor! ‘Ayyy hadi bir sürü şey kaçırdık’ diyorum. Gereksiz yere suçlanmak da sabrımı taşırır."

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