Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı da Instagram hesabından yaptığı video paylaşımda tövbe sürecinden geçtiğini belirterek "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararları aldığım bir dönemdeyim. Bundan sonrası için yoluma; sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerim olduğunun bilincindeyim. Hayatımın ve kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama beni seven ve samimiyetime inanan insanlara söylemek istedim.” demişti.