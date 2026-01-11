Ünlü oyuncu Bahar Şahin'den uyuşturucu testi pozitif çıkan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Ekranların güzel oyuncusu Bahar Şahin, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan ve ardından sosyal medyada "tövbe sürecinden geçiyorum" açıklamasını yapan Şeyma Subaşı'yı yaptığı tesettürlü paylaşımla "ti"ye aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, 30 Aralık 2025'te Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Ancak bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktığı açıklandı.
Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan Şeyma Subaşı da Instagram hesabından yaptığı video paylaşımda tövbe sürecinden geçtiğini belirterek "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum ve geçtim ve geçeceğim. Kendimle ve geleceğimle alakalı kararları aldığım bir dönemdeyim. Bundan sonrası için yoluma; sessizce, dürüstçe ve saygıyla devam etmeyi seçiyorum. Tüm yaşadıklarımın, öğrendiklerimin ve yol boyunca yaptıklarımın kendi seçimlerim olduğunun bilincindeyim. Hayatımın ve kişisel gelişimimin sorumluluğunu tamamen alıyorum. Buradan bunu paylaşmak doğru mu bilmiyorum ama beni seven ve samimiyetime inanan insanlara söylemek istedim.” demişti.
Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem olurken Zalim İstanbul, O Hayat Benim ve Gülümse Kaderine gibi dizilerle tanınan Bahar Şahin'den olay olan bir paylaşım geldi.
Bahar Şahin tesettüre girerek çektiği fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlarken "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini kullandı.