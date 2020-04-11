SON DAKİKA
İŞTE TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONAVİRÜS HARİTASI! KIRMIZILARA DİKKAT!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Nisan 2020 13:15

Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!

Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.

Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!

Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.

1/ 5
Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!

Savcılık, oyuncu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

2/ 5
Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!

SUÇUNU KABUL ETTİ Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan genç oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti.

3/ 5
Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!

Yapılan yargılama sonunda mahkeme, üzerine atılı suçun tespit tutanakları ve sanığın suçu kabulü gerekçesiyle oyuncuyu 2 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM