Ünlü oyuncu Burak Sevinç'e hapis cezası!
Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.
Şöhreti oynadığı dizilerle yakalayan Burak Sevinç, alkolün dozunu kaçırıp bir de araç kullanınca kaza yaptı. Polisler, 1,28 promil alkollü olduğu tespit edilen ünlü oyuncu hakkında işlem yaptı.
Savcılık, oyuncu hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.
SUÇUNU KABUL ETTİ Sevinç, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunmasını yapan genç oyuncu, olay günü alkol alıp araç sürdüğünü kabul etti.