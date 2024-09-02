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  4. Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı

Mikanos tatilinden yeşil elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı - Resim: 1

2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol alan Burcu Özberk'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. 

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı - Resim: 2

PAYLAŞIMLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR

Sosyal medyada 10.5 milyon kişinin takip ettiği Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük yankı uyandırıyor. 

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı - Resim: 3

TATİL POZLARI GELDİ

Şimdilerde Mikanos'ta dolu dizgin tatil yapan güzel oyuncudan tatil paylaşımları geldi. 

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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı - Resim: 4

KUSURSUZ FİZİĞİYLE MEST ETTİ

Yeşil mini elbisesiyle peş peşe karelerini paylaşan Özberk, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle mest etti. 

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