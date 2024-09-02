Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in tatil pozları beğeni topladı
Mikanos tatilinden yeşil elbisesiyle pozlar veren güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.
2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan, son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol alan Burcu Özberk'in büyük bir hayran kitlesi bulunuyor.
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PAYLAŞIMLARI BÜYÜK YANKI UYANDIRIYOR
Sosyal medyada 10.5 milyon kişinin takip ettiği Burcu Özberk'in paylaşımları da büyük yankı uyandırıyor.
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TATİL POZLARI GELDİ
Şimdilerde Mikanos'ta dolu dizgin tatil yapan güzel oyuncudan tatil paylaşımları geldi.
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KUSURSUZ FİZİĞİYLE MEST ETTİ
Yeşil mini elbisesiyle peş peşe karelerini paylaşan Özberk, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle mest etti.
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