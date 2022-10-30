  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti

Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti

Ünlü model Joy Corrigan, Beverly Hills'deki bir Cadılar Bayramı partisinde giydiği kostümle olay oldu.

Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti - Resim: 1

27 yaşındaki ünlü model Joy Corrigan , Beverly Hills'deki bir Cadılar Bayramı partisine giderken ultra seksi kıyafetiyle dikkat çekti.

1 / 16
Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti - Resim: 2

DÜZGÜN FİZİĞİ NEFES KESTİ

Victoria's Secret modeli, parlak mavi iki parçalı bir takım giyerken kıskanılacak fiziğini sergiledi.

2 / 16
Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti - Resim: 3

Göğüs dekolteli ve yan yırtmaçlı mini eteğiyle düzgün fiziğini ortaya çıkardı.

3 / 16
Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti - Resim: 4

Ünlü modelin kıyafetinin altına iç çamaşırı giymemesi dikkat çekti.

4 / 16