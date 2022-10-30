Ünlü oyuncu cadılar bayramı kostümüyle tüm bakışları üzerine çekti
Ünlü model Joy Corrigan, Beverly Hills'deki bir Cadılar Bayramı partisinde giydiği kostümle olay oldu.
27 yaşındaki ünlü model Joy Corrigan , Beverly Hills'deki bir Cadılar Bayramı partisine giderken ultra seksi kıyafetiyle dikkat çekti.
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DÜZGÜN FİZİĞİ NEFES KESTİ
Victoria's Secret modeli, parlak mavi iki parçalı bir takım giyerken kıskanılacak fiziğini sergiledi.
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Göğüs dekolteli ve yan yırtmaçlı mini eteğiyle düzgün fiziğini ortaya çıkardı.
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Ünlü modelin kıyafetinin altına iç çamaşırı giymemesi dikkat çekti.
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