Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti
Koronavirüs salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, pencere önünde çekilen karesini "Gezegeni koruyun" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı
Ünlü oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine gitti.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran Hakkı, doğanın tadını çıkartıyor.
Sebze ve meyve üretimi de yapan Burak Hakkı, çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.