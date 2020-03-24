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  3. 24 Mart 2020 10:27

Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti

Koronavirüs salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine giden oyuncu Burak Hakkı, pencere önünde çekilen karesini "Gezegeni koruyun" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı

Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti

Ünlü oyuncu Burak Hakkı, koronavirüs salgınından korunmak için Çanakkale'deki çiftliğine gitti.  

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Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kuran Hakkı, doğanın tadını çıkartıyor.  

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Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti

Sebze ve meyve üretimi de yapan Burak Hakkı, çiftlik hayatından kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.  

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Ünlü oyuncu Çanakkale'deki çiftliğine gitti

"GEZEGENİ KORUYUN" Koronavirüs salgınından sonra çiftliğine giden Burak Hakkı, bu karesini sosyal medya hesabından "Gezegeni koruyun" notuyla yayınladı.

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