Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve Erdinç Gülener evlendi
Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve Erdinç Gülener'den bugün güzel bir haber geldi.
Ünlü oyuncu Deniz Uğur ve Erdinç Gülener'den bugün güzel bir haber geldi.
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Evlilik hazırlıklarını ünlü oyuncu Deniz Uğur yaptığı paylaşımla duyurdu.
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Gökçeada'da nikah masasına oturan çifti, yakın dostları yalnız bırakmadı.
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"BEN ÇOK RAHAT EDİYORUM"
Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları "Bir Deli Sevda" dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda duygularını dile getirmişti.
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