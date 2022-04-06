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  4. Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı

Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı

Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora'dan çok konuşulacak cinsellik itirafı geldi. Ünlü oyuncu cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı.

Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı - Resim: 1

Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi yapımlarda rol alan Derya Alabora Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen kanalına konuk oldu.

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Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı - Resim: 2

 "Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu sorulara oldukça cesur cevaplar verdi.

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Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı - Resim: 3

Usta oyuncunun o açıklamaları gündem oldu.

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Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı - Resim: 4

 Derya Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.

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