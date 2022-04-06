Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı
Deliha, Kırmızı Oda gibi yapımlarda rol alan usta tiyatrocu Derya Alabora'dan çok konuşulacak cinsellik itirafı geldi. Ünlü oyuncu cinsel ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı.
Masumiyet, Deliha, Şaşıfelek Çıkmazı gibi yapımlarda rol alan Derya Alabora Youtube'da Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen kanalına konuk oldu.
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"Ahlakçılık hiç sevmem" diyen usta oyuncu sorulara oldukça cesur cevaplar verdi.
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Usta oyuncunun o açıklamaları gündem oldu.
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Derya Alabora "Cinsel yönelimini sorguladığın oldu mu?" sorusuna "Erkeklere bayılıyorum" yanıtını verdi.
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