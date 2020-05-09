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  3. 09 Mayıs 2020 11:16

Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

Oyuncu Didem Balçın uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu. Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi

Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

İki ay önce aile ve yakın dostları arasında gerçekleşen isteme ve nişan töreninin ardından Haziran ayında evlenmeyi planlayan Didem Balçın-Can Aydın çifti, virüs salgını nedeniyle tarihi erkene çekerek nikah masasına oturdu.

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Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

Didem Balçın'ın nikah şahitliğini yakın arkadaşları İdil Fırat ve Çağatay Öztürk, Can Aydın'ın şahitliğini ise Mert Fırat ve Mehmet Mutlu üstlendi. 

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Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi. Balçın ve Aydın, salgından dolayı üzerlerinde Mr. ve Mrs. yazan maskeler taktı.

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Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi

İşte nikah töreninden kareler...

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