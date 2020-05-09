Ünlü oyuncu Didem Balçın ile Can Aydın evlendi
Oyuncu Didem Balçın uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu. Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi
İki ay önce aile ve yakın dostları arasında gerçekleşen isteme ve nişan töreninin ardından Haziran ayında evlenmeyi planlayan Didem Balçın-Can Aydın çifti, virüs salgını nedeniyle tarihi erkene çekerek nikah masasına oturdu.
Didem Balçın'ın nikah şahitliğini yakın arkadaşları İdil Fırat ve Çağatay Öztürk, Can Aydın'ın şahitliğini ise Mert Fırat ve Mehmet Mutlu üstlendi.
Çiftin anne babası ve şahitler huzurunda gerçekleşen töreni yakın arkadaşları ise zoom üstünden canlı olarak izledi. Balçın ve Aydın, salgından dolayı üzerlerinde Mr. ve Mrs. yazan maskeler taktı.