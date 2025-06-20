Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Evine kadar geldiler
Oyuncu Eda Nur Hancı, kombisi bozulunca internetten teknik servis aradı. Hancı, ulaştığı kişilerin dolandırıcı olduğunu öğrenince soluğu karakolda aldı.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanınan oyuncu Eda Nur Hancı, dolandırıcıların kurbanı oldu. İnternetten kombi servisi arayan Hancı, ulaştığı teknik servis sahte çıkınca soluğu karakolda aldı.
Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, olay geçtiğimiz aralık ayında yaşandı. Oyuncu Edanur Hancı, kombideki arıza için internet üzerinden ulaştığı bir numaradan yardım istedi. Aynı gün teknik servis logolu kıyafet giyen iki kişi eve geldi.
Sözde ustalar, kombiyi inceledikten sonra ana kartın yandığını ve 25 bin TL'lik bir masrafın çıktığını söylediler. Hancı, parayı ustaların verdiği IBAN'a gönderdi.
Oyuncu, bir daha eve gelen olmayınca aynı numarayı aradı ancak kimseye ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan oyuncu, karakola giderek şikâyetçi oldu.