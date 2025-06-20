Ünlü oyuncu dolandırıcıların kurbanı oldu! Evine kadar geldiler

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, olay geçtiğimiz aralık ayında yaşandı. Oyuncu Edanur Hancı, kombideki arıza için internet üzerinden ulaştığı bir numaradan yardım istedi. Aynı gün teknik servis logolu kıyafet giyen iki kişi eve geldi.