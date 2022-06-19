Ünlü oyuncu dünya evine girdi

Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul’da Talip Bey, Kalbim Ege’de Kaldı’da Ali Kürük, Çukur’da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka’da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Serhat Özcan nikah töreninde son derece keyifli ve bir o kadar da heyecanlıydı.