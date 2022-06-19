Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u Serhat Özcan, 5 yıldır birlikte olduğu ilçenin başarılı avukatlarından Deniz İpek ile Ayvalık'ta düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Tiyatro ve sinema dünyasının dev ismi ve dizi filmlerin önemli oyuncusu Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı ve samimi arkadaş olduğu, 5 yıl önce ise bu arkadaşlığını sevgililiğe dönüştürdüğü Avukat Deniz İpek ile Ayvalık’ta yakın dostlarının katıldığı nezih bir düğünle evlendi.
Ayvalık’ın nezih mekânlarından Sahilkent Mahallesi, Şirinkent mevkiinde Deniz İpek’in amcasına ait nezih bir restoranda gerçekleşen nikâh töreninde; Serhat Özcan’ın ailesi, ünlü yönetmen Nesli Çölgeçen, ünlü şair Nevzat Çelik, kendisi gibi başarılı oyuncu kardeşi Reha Özcan, Balıkesir Barosu Başkanı Avukat Erol Kayabay, tiyatro sanatçısı Erkan Cılak, ünlü manken Ece Önder ve yakın dostları hazır bulundu.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in nikâhı kıydığı nezih düğünde, İzmir’den gelen Grup Fortie Sanat, en güzel şarkılarını Özcan çifti için seslendirdi.
Bir Demet Tiyatro’nun Tirbuşon’u olarak adım attığı dizi film dünyasında; Ulan İstanbul’da Talip Bey, Kalbim Ege’de Kaldı’da Ali Kürük, Çukur’da Uluç Reis ve son olarak Zümrüdüanka’da Rüstem karakterleriyle ününe ün katan Serhat Özcan nikah töreninde son derece keyifli ve bir o kadar da heyecanlıydı.