Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti
İngiltere’de “Aşk Adası” yarışmasıyla ünlenen Ekin Su Cülcüloğlu 1 milyon poundluk yeni marka anlaşması şerefine parti düzenledi.
28 yaşındaki ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Çarşamba akşamı Londra'da Oh Polly ile işbirliğinin lansmanını kutladı.
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Ünlü oyuncu yarışma arkadaşı Paige’in ağzına içki döktü.
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Olayın ardından Paige'in kameraya doğru gülümseyip göğüslerini salladığı görüldü.
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Bu arada Paige’in yarışmadaki erkek arkadaşı Adam, gizemli bir sarışınla yakalanıp Bali’ye gitmişti. Görünüşe göre Paige, Adam’la ilgili duygularını netleştirdi.
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