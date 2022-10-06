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  4. Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti

Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti

İngiltere’de “Aşk Adası” yarışmasıyla ünlenen Ekin Su Cülcüloğlu 1 milyon poundluk yeni marka anlaşması şerefine parti düzenledi.

Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti - Resim: 1

28 yaşındaki ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu, Çarşamba akşamı Londra'da Oh Polly ile işbirliğinin lansmanını kutladı.

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Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti - Resim: 2

Ünlü oyuncu yarışma arkadaşı Paige’in ağzına içki döktü.

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Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti - Resim: 3

Olayın ardından Paige'in kameraya doğru gülümseyip göğüslerini salladığı görüldü.

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Ünlü oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu'ndan skandal parti - Resim: 4

Bu arada Paige’in yarışmadaki erkek arkadaşı Adam, gizemli bir sarışınla yakalanıp Bali’ye gitmişti. Görünüşe göre Paige, Adam’la ilgili duygularını netleştirdi.

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