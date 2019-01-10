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  3. 10 Ocak 2019 10:55

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor

TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde geçtiğimiz sezon 'Halime Sultan' karakterine hayat veren Esra Bilgiç Töre, Türkiye'den ayrılıyor.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor

Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç Töre'nin diziden ayrılışı bir hayli olaylı olmuştu.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor

" Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik." diye sevenlerine açıklama yapan güzel oyuncu, Kraliyet Sanat Akademisi'ne kabul edildi.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor

Londra'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) gidecek olan Töre, kendisini geliştirecek.

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Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor

Oyunculuğunun üzerine bir şeyler daha koymak üzere Birleşik Krallık’a gitmeye hazırlanan Töre, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizdi.

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