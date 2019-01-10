Ünlü oyuncu Esra Bilgiç Töre Türkiye'den ayrılıyor
TRT 1'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde geçtiğimiz sezon 'Halime Sultan' karakterine hayat veren Esra Bilgiç Töre, Türkiye'den ayrılıyor.
Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç Töre'nin diziden ayrılışı bir hayli olaylı olmuştu.
" Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik." diye sevenlerine açıklama yapan güzel oyuncu, Kraliyet Sanat Akademisi'ne kabul edildi.
Londra'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) gidecek olan Töre, kendisini geliştirecek.