Ünlü oyuncu fena yakalandı! ''Öptüğüm kişi kız arkadaşım''
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, geçtiğimiz akşam sevgilisiyle birlikte katıldığı etkinlikte aşka geldi. Sevgilisiyle öpüşürken görüntülenen Daymaz, ''Allah'tan yanımdaki öptüğüm kişi benim kız arkadaşım'' dedi.
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Ekin Mert Daymaz, kız arkadaşıyla bir etkinliğe katıldı.
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Ekin Mert Daymaz, gecenin ilerleyen saatlerinde sevgilisiyle sohbet ederken oldukça romantik anlar yaşadı.
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31 yaşındaki oyuncu, sevgilisiyle birden sarılarak öpüşmeye başladı. Çiftin o anları, objektiflere yansıdı.
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"BU NE ŞİMDİ?"
Flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Ekin Mert Daymaz, basın mensuplarına "Böyle de olur mu?" diyerek sitemde bulundu.
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