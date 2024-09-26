Ünlü oyuncu Halil Ergün, 45 kilo verdiren beslenme programını açıkladı

Halil Ergün, nasıl zayıfladığını şu sözlerle anlattı:

''Sabah, bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt, biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi ve bir tatlı kaşığı bala; tarçın, çörek otu, keten tohumunu koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle tüketiyorum. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasulye, mercimek gibi bakliyatlar tüketiyorum, bu besinler kilo yapmıyor. Üstelik et ya da tavuk da koyabiliyorsun.''