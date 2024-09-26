Ünlü oyuncu Halil Ergün, 45 kilo verdiren beslenme programını açıkladı
Yaprak Dökümü dizisinin ''Ali Rıza Bey''i Halil Ergün, şimdilerde verdiği kilolarla gündemde. 45 kilo veren ünlü oyuncu, zayıflama sırrını verdi.
78 yaşındaki ünlü oyuncu Halil Ergün, ''Güzel Aşklar Diyarı'' dizisiyle ekranlara döndü. Ünlü oyuncu verdiği kilolarla dikkat çekti.
Halil Ergün, son dönemlerde verdiği kilolarla sosyal medyanın gündeminde. Eski halinden eser kalmayan usta oyuncu, mide küçültme ameliyatı geçirmediğini ve sadece beslenmesine dikkat ederek 45 kilo verdiğini belirtti.
Halil Ergün, nasıl zayıfladığını şu sözlerle anlattı:
''Sabah, bir kaseye 4-5 kaşık yoğurt, biraz kivi ya da avokado doğruyorum. Bir kaşık yulaf ezmesi ve bir tatlı kaşığı bala; tarçın, çörek otu, keten tohumunu koyup karıştırıyorum. Her gün bir yumurta kesinlikle tüketiyorum. Ekmek hiç yemiyorum. Akşamları da kuru fasulye, mercimek gibi bakliyatlar tüketiyorum, bu besinler kilo yapmıyor. Üstelik et ya da tavuk da koyabiliyorsun.''
UZUN SÜRE TOKLUK HİSSİ SAĞLIYOR
Yoğurt, protein oranının yüksek olması nedeniyle uzun süre tokluk hissi sağlar. Kalsiyum açısından da oldukça zengin olan yoğurt, fazla yağlarından kurtulmak isteyenler için sağlıklı bir seçenektir.