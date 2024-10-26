Ünlü oyuncu İlker Ayrık kendini doğaya attı: Çiftliğinde organik tarım yapıyor
Ekranların sevilen ismi İlker Ayrık, şu sıralar Beykoz'daki çiftliğinde sakin bir yaşam sürüyor. Sebze ve meyve yetiştiren ünlü oyuncu, organik tarıma da merak sardı.
Uzun süre ''Yaparsın Aşkım'' programının sunuculuğunu üstlenen oyuncu İlker Ayrık, şimdilerde ekranlardan uzak doğa içinde bir yaşam sürüyor.
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Beykoz’un İshaklı Köyü’nde 17 dönümlük bir arazide çiftlik kuran İlker Ayrık çiftliğinde, sebze ve meyve yetiştirerek organik tarım da yapıyor.
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Ayrık, daha önce, “Çiftçilik ve restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 köpeğim, 2 eşeğim, kümes hayvanlarım ve tavşanlarım var" diyerek yaşadığı hayatı anlatmıştı.
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Ayrı geçtiğimiz aylarda bir AVM'de görüntülenmiş ve restoranlardan kendisine bir yer kiraladığını açıklamıştı.
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