Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber
Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu anne oluyor.
''Sen Anlat Karadeniz'', ''Güneşin Kızları'' ve ''Seni Çok Bekledim'' gibi birçok projede yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi.
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Geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.
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Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı.
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Bebeğin cinsiyeti ise henüz öğrenilemedi.
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