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  4. Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber

Sen Anlat Karadeniz dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaşan İrem Helvacıoğlu anne oluyor.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber - Resim: 1

''Sen Anlat Karadeniz'', ''Güneşin Kızları'' ve ''Seni Çok Bekledim'' gibi birçok projede yer alan oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber geldi. 

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber - Resim: 2

Geçtiğimiz ekim ayında Ural Kaspar ile nikah masasına oturan İrem Helvacıoğlu'nun 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. 

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber - Resim: 3

Helvacıoğlu, müjdeli haberi yakın arkadaşlarıyla paylaştı.

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Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan müjdeli haber - Resim: 4

Bebeğin cinsiyeti ise henüz öğrenilemedi.

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